

натуральное моющее средство, мыло, шампунь, бальзам и кондиционер, обладающее низким уровнем pH, прекрасно очищает кожу и волосы, снимает воспаления, сухость, шелушения, оказывает антибактериальное и охлаждающее действие, лечит, питает, смягчает и увлажняет, слегка отбеливает, предотвращает выпадение волос, устраняет перхоть, делает волосы мягкими, густыми и блестящими.







Мыльный орех — плод мыльного дерева, или сапиндуса (sapindus), который также называют «мыльной ягодой». Мыльное дерево — род вечнозеленых или листопадных небольших деревьев или кустарников семейства сапиндовые, произрастающих в тропиках Азии и Америки.



Название «сапиндус» растению было дано К. Линнеем и произходит от латинских слов «sapo» — «мыло» и «indicus» — «индейский», то есть «индейское мыло».



Мыльное дерево — среднее или высокое дерево с листьями 15-40 см длиной, с цветками, собранными в метелки. Плоды мыльного дерева, мыльные орехи, — ягоды приблизительно 1,5 см в диаметре, содержащиe от одного до трех семян. Пока мыльные ягоды зреют, их поверхность мягкая и бархатистая. При созревании она становится твердой, похожей на скорлупу орехов, отсюда и название — «мыльные орехи». Cухие мыльные орехи бывают темно-коричневого или черного цвета, в зависимости от типа сушки.



Существует много видов мыльного дерева, среди которых основными являются Sapindus mukorossi, Sapindus trifoliatus и Sapindus saponaria. Качество мыльного ореха зависит от сорта, условий сбора и хранения. Самым лучшим считается сорт Sapindus Mukorossi, в нем наибольшее содержание сапонинов. По размеру это самые крупные орехи. Они растут чаще всего у подножья Гималаев в Северной Индии, в то время как Sapindus trifoliatus, второй по значению сорт мыльных орехов, встречается в Южной Индии. Он содержит достаточное количество сапонинов, хотя и меньшее, чем Sapindus mukorossi, почти в два раза меньше по величине, но внешне его сложно отличить от других сортов мыльных орехов, которые содержат гораздо меньше сапонинов и, соответственно, являются низкосортным товаром.



Мыльные орехи отличаются высоким содержанием сапонинов (до 38%), что обусловливает их моющие свойства. Сапонины содержатся и в других частях растения.



Растение оказывает отравляющее действие на рыб, простейших и насекомых.



Мыльные орехи применялись в аюрведе, их описание содержится в древних аюрведических текстах.



Твердая оболочка семян использовалась для изготовления четок, браслетов, ожерелий. Мыльные деревья также культивировались как декоративные растения.



Мыльные орехи обладают антисептическими, антибактериальными, противогрибковыми, противовоспалительными, охлаждающими, смягчающими, питательными, увлажняющими, отбеливающими свойствами.



Мыльные орехи — природное, 100% натуральное моющее средство, с низким уровнем pH, не содержащее химических веществ, не вызывающее аллергии, заменяющее шампунь, мыло, стиральный порошок, а также любые другие моющее средства. Сапонины — натуральные пенообразователи, дают легко пенящиеся растворы. Пены получается меньше, чем при использовании средств, содержащих щелочь. После мытья они полностью разлагаются в окружающей среде, не загрязняя ее.

Сапонины, содержащиеся в орехах, отлично растворяют жир и удаляют грязь. Мыльные орехи традиционно используются в качестве натурального шампуня и мыла в Индии на протяжение многих веков. Кроме того, местное население Индии издавна употребляет мыльные орехи как естественное моющее средство для стирки тканей и одежды.

При мытье лица и тела мыльными орехами кожа получает мягкое, нежное, при этом эффективное очищение и антисептическую защиту на весь день. Орехи обладают антибактериальными, противогрибковыми и противовоспалительными свойствами и эффективны при аллергии и кожных заболеваниях.



При мытье обычным мылом удаляется защитный слой кожи, она становится некоторое время более уязвимой для инфекций и микробов до того, как снова восстановит этот слой. При мытье мыльными орехами такого не происходит и в этом случае мытье не лишает кожу натурального жира, смягчая ее.

Орехи оказывают охлаждающее действие, что делает мытье особенно приятным в жаркую погоду. Мыльные орехи поддерживают водный баланс кожи, питают кожные покровы, делают кожу бархатистой и нежной.

Мыльные орехи удаляют загрязненность с волос, регулируют деятельность сальных желез, очищают кожу головы, не обезжиривая волосы, снимают зуд, шелушение и воспаление, дают охлаждающий эффект и даже устраняют головные боли и усталость. Эффективно укрепляют волосяные луковицы, способствуют росту волос, увеличивают их густоту, устраняют перхоть.

Волосы после мытья мыльными орехами становятся мягкими, пушистыми, послушными, легко расчесываются и укладываются, приобретая дополнительный объем. Кондиционер для волос при таком мытье не требуется. Кроме того, это отличная профилактика против вшей и различных грибковых заболеваний.



Мыльные орехи лечат ломкие волосы, дают им силу, предотвращают сечение кончиков. Возвращают красивый естественный блеск волосам. При регулярном применении восстанавливается природный водно-жировой баланс кожи, в результате чего волосы меньше загрязняются.

Способ применения:

При мытье головы волосы сначала смачиваются, затем на них наносится паста или раствор мыльных орехов, втирается и смывается. Процедуру повторяют при необходимости один или два раза, до появления поскрипывания волос и вспенивания — признаков того, что волосы уже чистые. Раствор хорошо смывать не сразу, а подержать некоторое время на голове, поскольку он действует как бальзам и питает корни волос и сами волосы.



При стирке мыльными орехами белье не требует последующего смягчающего ополаскивателя. Орехи не имеют запаха, поэтому белье пахнет просто чистым бельем. Это очень важно для людей, имеющих аллергии на запахи. Цветное белье при стиркеорехамидолго сохраняет свой начальный цвет. Мыльные орехи особенно подходят для деликатной стирки шелка и других нежных тканей.



Цельные орехи кладут в тканевый или холщевый мешочек, заливаются горячей водой или кипятком, настаиваются около получаса. В результате получается готовое жидкое мыло. Для получения большей концентрации орехи можно настаивать и дольше. Чем выше температура воды, тем больше сапонинов они отдают. После этого мешочек вынимается и сушится, чтобы использовать его в следующий раз. При стирке мешочек с цельными орехами кладут в стиральную машину.



Мешочек с орехами также можно употреблять в качестве натуральной мочалки при мытье тела.

При покупке цельных мыльных орехов, обязательно нужно покупать те, из которых уже удалены семена. Если в орехе находятся семена, их необходимо удалить перед стиркой. В процессе стирки орешки могут расколоться, а семя, непригодное для стирки, может моментально оставить темное пятно на вещах при соприкосновении с ними и испортить их.



Порошок мыльных орехов разводят в воде до однородной массы. Небольшие гранулы, образующиеся в такой пасте, нежно отшелушивают старые клетки кожи, улучшая микроциркуляцию и выравнивая цвет лица, обладают эффектом легкого отбеливания. Такая паста может служить также питательной маской для кожи лица, тонизируя, смягчая, омолаживая ее и разглаживая морщины, а также укрепляющей маской для волос, наносящейся на чистые волосы. Ее хорошо подержать на лице 10-15 мин, на волосах — от 15 до 40 минут. Готовая паста используется так же, как приготовленная, только обычно она является более однородным продуктом, без мелких гранул.



Мытье мыльными орехами подходит для любого типа кожи, в том числе для нежной детской и для чувствительной, тонкой, а также проблемной кожи. Идеально очищают жирную кожу и волосы.

Мыльные орехи используются в косметологии благодаря



- антисептическим, противогрибковым и антибактериальным свойствам

Лечат кожные болезни, экзему, псориаз, грибки, перхоть, эффективное средство от вшей.

- противовоспалительным и охлаждающим свойствам

Успокаивают и приятно охлаждают кожу головы и тела, снимают покраснения и воспаления.

- питательным и смягчающим свойствам

Смягчают волосы и кожу, делают волосы послушными и шелковистыми, а кожу нежной и бархатистой. Питают целым комплексом содержащихся в них витаминов.

- увлажняющим свойствам

Сохранняют влагу кожи, поддерживают естественный водный баланс.

- отбеливающим свойствам

Мягко отшелушивают старые клетки, улучшают кровообращение и цвет лица, отбеливают темные пятна и веснушки.

При попадании внутрь организма порошок мыльного ореха может вызвать рвоту, его лучше не использовать для мытья посуды. При попадании в глаза раствор мыльного ореха вызывает сильное покраснение, раздражение и жжение. Глаза необходимо как следует промыть большим количеством воды. Однако тот же самый раствор в небольшой концентрации — хорошая профилактика инфекций и заражений слизистой, например, конъюнктивита.

Индийские ювелиры с успехом применяют мыльные орехи для чистки драгоценных металлов и придания им блеска. Для этого ювелирные изделия кладут в концентрированный раствор мыльных орехов и оставляют их там на некоторое время, а затем вынимают и вытирают тканью.



Настой мыльных орехов употребляют и для влажной уборки, и для мытья машин.



Целебные свойства мыльных орехов используют в медицине для лечения кожных заболеваний, расстройства пищеварения, диарею, люмбаго, астму.

В медицине применяют также корень и кору мыльных деревьев. Ими лечат кожные болезни, экзему и псориаз, мигрень, эпилепсию. Они обладают отхаркивающими, успокоительными и болеутоляющими свойствами.



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